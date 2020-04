Coronavirus / Ecco come funziona l'app "Immuni" per il tracciamento

L'app Immuni sta già facendo discutere, e molto. In tutto questo l'applicazione progettata da Bending Spoons e altre realtà associate, fra le quali il centro medico Santagostino di Luca Foresti, dovrà passare al vaglio di Vittorio Coleo e del suo team. Se dovesse ricevere l'ok come funzionerà? La tecnologia prescelta è quella del Bluetooth che garantirà la connessione tra smarthphone a una distanza "socialmente" breve. Se le due persone saranno troppe vicine scatterà l'allarme circa il rischio virus. Se una persona risulta essere infetto da Covid-19 l'operatore sanitario riceve il codice col quale può scaricare dal server centrale i dati della app del paziente ivi compresi i codici delle persone passate troppo vicino all'infetto. A quel punto è il server a calcolare il "rischio" contagio in base a vicinanza e durata del contatto e inizierà in caso di rischio a inviare notifiche agli smartphone delle altre persone. Per la privacy non è prevista una geolocalizzazione con Gps nonostante la richiesta della task force della ripartenza per cogliere i contagi anche fra chi non scaricherà l'app. Una funzione che potrebbe comunque essere inserita in seguito con l'autorizzazione del singolo cittadino. All'interno di Immuni sarà presente poi un diario clinico, una sezione contentente informazioni circa il proprietario del cellulare, dalle malattie pregresse ai farmaci che prende. Un diario che sarà aggiornato in caso di infezione da Covid-19.