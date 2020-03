Coronavirus, il fratello di Dybala e la compagna denunciati: il motivo

Gustavo Dybala (il fratello di Paulo) e la compagna sono stati denunciati per aver violato la quarantena. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i due sono stati iscritti al registro degli imputati dalle autorità di Cordoba. Il fratello del fantasista juventino era rientrato in Argentina il 12 marzo, dopo aver fatto visita al fratello a Torino e, assieme alla compagna, si sarebbe dovuto mettere in autoisolamento per 14 giorni. Ma appena due giorni dopo l'inizio della quarantena ha violato il regolamento, beccandosi così una denuncia.

