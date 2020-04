Coronavirus / Il virologo Di Perri: "La Serie A può ripartire in sicurezza"

Il professor Giovanni Di Perri, virologo e direttore del dipartimento clinico malattie infettive dell’Università di Torino, ha espresso il proprio parere (favorevole) in merito alla ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue parole a CalcioToday.it: "In questo momento è possibile riprendere. Ovviamente con stadi vuoti e squadre controllate: l’importante è seguire un programma di sicurezza. I giocatori e tutti coloro che lavorano per la gara devono essere controllati. Quella del ritiro permanente è un’ipotesi giusta, e a porte chiuse si può giocare anche al nord. Noi sappiamo come evitare l’infezione e identificare l’idoneità dei calciatori, quindi si può agire di conseguenza. Lo stesso vale per tanti altri sport, spero che tutta Italia riparta il prima possibile perché il Paese è in grande sofferenza”