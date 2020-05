Coronavirus, l'analisi del bollettino del 23 maggio: scendono i morti giornalieri

23 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 23 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino simile a quello di ieri, addirittura migliore per quanto riguarda l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati rimangono su ritmi molto alti, oggi sono 72.410. Il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 108,24, praticamente stabile rispetto a 24 ore fa quando era di uno ogni 115,61. In particolare sono state testate 42.579 persone (al netto dei 72.410 tamponi effettuati, molti di controllo) e individuati 669 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 63 persone, ovvero l'1,57%: un parametro stabile negli ultimi giorni e ai minimi da quando questo dato è stato diffuso dalla Protezione Civile.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 119, in calo da due giorni rispetto a una soglia più vicina ai duecento. L'incremento dei guariti si arresta a 2.120, per una diminuzione dei malati di 1.570 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive e i ricoveri proseguono sulla scia dell'andamento dell'ultimo mese e mezzo. Diminuiscono rispettivamente di 23 e 262 unità, ovviamente con dei tassi più lievi rispetto alla prima fase di discesa.

CONTAGIO E REGIONI - Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 60 casi in Piemonte, 43 in Emilia Romagna, di 10 in Veneto, di 12 in Toscana, di 38 in Liguria e di 18 nel Lazio. Nessun nuovo caso in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e provincia di Bolzano. Nessun nuovo morto in Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Basilicata e provincia di Bolzano".