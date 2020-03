Coronavirus / La Repubblica Ceca usa l'onda d'urto: tutto il paese in quarantena

Se da un lato il Regno Unito ha scelto la strategia più soft con una scommessa a lungo termine, dall'altro ci sono paesi come la Repubblica Ceca che hanno optato da subito per l'onda d'urto contro il Coronavirus. Per combattere la diffusione del Covid-19 che ne Paese conta al momento 214 casi, la Repubblica Ceca interà sarà messa in quarantena. La misura è stata annunciata dal premier Andrej Babis all'agenzia Ctk. Il provvedimento in queste ora sarà adottato anche dall'Austria che invece ha proceduto per gradi come l'Italia.

