Coronavirus, la Serbia sospende tutti i campionati: allenamenti vietati

Anche in Serbia il calcio si ferma. In una nota la federazione calcistica serba ha annunciato lo stop di tutte le competizioni calcistiche, così come gli allenamenti.Tutti i club di calcio e di calcetto sotto l'autorità dell'FSS sono tenuti a sospendere immediatamente la partecipazione alle competizioni calcistiche di tutti i livelli; annullare tutte le partite amichevoli programmate; sospendere tutte le forme di allenamento per i giocatori; smettere di organizzare qualsiasi tipo di calcio ricreativo e calcetto.

IL DISEGNO PER ANNULLARE LA SERIE A, PARLA DIACONALE

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION