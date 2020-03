Coronavirus, la Serie A chiede lo stop degli stipendi: stasera "l'incontro"

L'ultima richiesta fatta dai club di Serie A è l'interruzione degli stipendi fino alla fine dell'emergenza legata al Coronavirus. Stando a quanto riportato da Sky, è proprio questa la richiesta fatta dalla Lega Serie A all'Associazione Italiana Calciatori, che adesso provvederà a recapitarla agli atleti. Attraverso questa proposta, i club di Serie A faranno un ultimo tentativo: "l'incontro" ufficiale con il sindacato dei calciatori andrà in scena questa sera alle 19, in conference call.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL NAPOLI PUNTA MURIQI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE