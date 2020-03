Coronavirus, Michela Persico: "Anche io sono positiva, ma sto bene"

"Ciao a tutti ragazzi, allora ci tengo a fare questo video perché, come sapete, da poco ho fatto il tempone ed ho appena ricevuto l'esito: e l'esito è positivo". Con queste parole, pubblicate attraverso il proprio account Instagram, Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, annuncia di essere stata contagiata dal Coronavirus. "Questo per tranquillizzare tutti coloro che mi stanno particolarmente vicino in questo momento e mi stanno chiedendo in merito alla mia salute".

