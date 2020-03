Coronavirus / Morto bimbo di pochi mesi per coronavirus, Usa sotto shock: aperta indagine

Gli Stati Uniti sono sotto shock per la morte di un bimbo di pochi mesi nell'Illinois. È il più giovane decesso per Covid-19. L'intero paese è sgomento, e il responsabile della sanità dell'Illinois, Ngozi Ezike, ha dichiarato che gli USA cercheranno quanto prima di capire il perché di questa morte inaspettata: "Non si è mai registrata una morte di un bimbo per il virus. Un'indagine è stata avviata sul caso".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION