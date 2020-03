Coronavirus / Nuovi orari per Supermercati ed esercizi pubblici a Roma e nel Lazio

Nuovi orari di apertura al pubblico per supermercati ed esercizi commerciali a Roma e nel Lazio. I nuovi orari prevedono l'apertura alle ore 8.30 e l'obbligatoria chiusura entro le 19.00. La domenica la chiusura è obbligatoria invece alle ore 15. Nel provvedimento resta l'obbligo di accesso con modalità contingentate, evitando assembramenti, con la distanza interpersonale di almeno un metro. Chi non garantirà tali misure si vedrà sospesa l'attività. Se le condizioni strutturali o organizzative non consentono il rispetto della distanza è obbligatoria la chiusura. I gestori dovranno inoltre garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro tramite protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio. L’ordinanza sarà consultabile sul sito della Regione Lazio (http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanze/) ed entrerà in vigore da domani, 18 marzo 2020, fino al 5 aprile 2020.

