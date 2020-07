Coronavirus, polemica su Banega: senza mascherina in una discoteca che ha avuto 12 positivi

In Spagna scoppia un caso intorno a Ever Banega, fantasista del Siviglia ed ex Inter. Secondo l'emittente spagnola Onda Cero, il giocatore si è recato a ballare senza mascherina in un locale di Valencia in cui sono stati registrati 12 nuovi casi di coronavirus tra i dipendenti nelle ultime ore. Polverone mediatico intorno a Banega e al Siviglia, che tra l'altro dovrà sfidare la Roma in Europa League il 6 agosto.