Coronavirus / Renzi alla CNN: "Preoccupato per gli Stati Uniti. Tutti uniti, dopo la peste il Rinascimento!"

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha voluto diffondere un po 'di ottimismo in tempo di Coronavirus ai microfoni della CNN: "La Cina e la Corea del Sud hanno reagito bene contenendo i decessi. Da noi e in Spagna le cose stanno andando peggio ma sono preoccupato soprattutto per voi, gli Stati Uniti. State fortemente rischiando di raggiungere il primo posto nella classifica di decessi da Covid-19. Comunque dobbiamo guardare avanti. Ci sarà tempo per discutere di questi tempi, delle scelte fatte e anche del futuro. Ora è tempo di agire, uniti, per fermare l'epidemia. Dopo la pesta ci sarà il Rinascimento!".

