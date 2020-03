Coronavirus / Renzi, Italia Viva: "Il virus fermerà tutto per 1-2 anni. Riapriamo tutto o la gente morirà di fame"

Sono giorni caldi per il nuovo decreto volto ad arginare l'epidemia da coronavirus. Si parla di chiusure prolungate per almeno 15 giorni. Non è d'accordo con le decisioni che il Governo sta prendendo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ai microfoni dell'Avvenire ha dichiarato tutto il suo malcontento: "Questo virus ci farà male non per settimane, ma per mesi e mesi ancora. Il vaccino non c'è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male fra due. Riapriamo tutti, non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION