Coronavirus / Ricciardi preoccupato: "Lockdown mirati subito"

Ieri sera Conte ha firmato un nuovo DPCM in cui vengono varate nuove limitazioni per limitare i contagi da Coronavirus. Secondo il virologo Ricciardi però ciò non sarebbe sufficiente e, ad Agorà, ha aggiunto: "Oggi magari bastano due settimane, ma se si va avanti non bastano più. Il Natale sarà quello che decidiamo in questo momento. Se prendiamo le misure giuste in maniera tempestiva, avremo un Natale quasi normale. Altrimenti i casi cresceranno in maniera esponenziale nelle prossime settimane e poi dovremo prendere decisioni durissime, ma a quel punto servirà più tempo per rientrare nella normalità. Oltre i 10-11 mila casi non riesci più a tracciare e puoi solo contenere".