Coronavirus / Roma, al Pigneto un pugno in faccia alle norme anti-contagio: in piazza per il 25 aprile

Il 25 aprile doveva essere comunque un giorno di isolamente sociale. La festa della liberazione non doveva minare le norme anti-contagio che tra l'altro non hanno permesso di festeggiare una ricorrenza come la Pasqua. A Roma, invece, come testimoniato da un video di "Non è La Radio", al Pigneto ci si è radunati per festeggiare in nome delle "lotte sociali". Oltre che non permesso, si nota come purtroppo manchino i dispositivi di protezione alla quasi totalità dei presenti, e come non ci sia distanziamento da parte di nessuno, bambini compresi.