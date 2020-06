Coronavirus Roma, aumentano i casi al San Raffaele e nel palazzo alla Garbatella: i numeri

Sotto controllo, ma da non sottovalutare la situazione coronavirus a Roma. Sono due i focolai nella Capitale attenzionati negli ultimi giorni: quello relativo al San Raffaele sulla Pisana e quello di un edificio occupato e messo sotto osservazione a Garbatella, in Piazza Attilio Pecile. Per quello che riguarda la struttura sanitaria al momento i casi totali raggiunti sono 104, con 5 decessi. Tutti i pazienti e i dipendenti, oltre alle persone venute a contatto con entrambe le categorie, continuano a essere tracciati con tamponi e test. La situazione, nonostante i numeri a tre cifre, appare sotto controllo.

GARBATELLA – Nove sono i positivi riscontrati nella giornata di ieri nel cluster del palazzo occupato nella zona di Roma sud che hanno portato il totale a 17 casi. La Regione Lazio ha chiarito: “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2”. Ieri, intanto, la Regione ha aggiornato i dati relativi a decessi (recuperando 23 casi arretrati relativi a marzo e aprile, ndr) e casi totali. In totale dunque a ieri, come appreso dai dati aggiornati della Regione, gli attuali positivi nel Lazio ammontano a 1357 in forte calo dopo che nei giorni scorsi la soglia degli attualmente positivi aveva superato i 2500.