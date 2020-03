Coronavirus / Roma in zona rossa come il resto d'Italia: ai market iniziano le code

CORONAVIRUS ROMA ZONA ROSSA - Nonostante il premier Conte e il decreto che aggiorna di fatto quello dell'8 marzo al 9 marzo non abbiano specificatemente limitato in alcun modo il fare la spesa (tranne l'evitare coscientemente momenti di assembramento), Roma si è immediatamente immersa in un panico sconsiderato. Da più parti pervengono scatti e segnalazioni di supermercati h24 con cittadini in fila. È il caso di un noto market della GDO che si è ritrovato una lunga coda già da qualche decina di minuti.