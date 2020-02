Coronavirus: seconda vittima italiana, salgono i contagiati: 51. 450 persone in ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - Sono 51 i contagiati. Il numero è salito nel corso della giornata e si pensa continuerà a farlo visto che al momento ci sono 450 persone chiuse negli ospedali. A Voʼ Euganeo pronto il cordone sanitario.

AGGIORNAMENTO ORE 11:55 - Una buona notizia arriva direttamente dall'Ospedale Spallanzani di Roma. La coppia di cinesi, provenienti di Wuhan e risultati infetti da Coronavirus una volta arrivati in Italia (il famoso primo caso italiano), sarebbe in via di guarigione. In particolare l'uomo non sarebbe più positivo al virus. Lo riporta l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in conferenza stampa dallo Spallanzani: "Sta meglio, è negativo ai test ed è uscito dalla Rianimazione da qualche giorno. Non necessita di terapia, si alimenta" - poi prendono la parola i medici - "La moglie è ancora in terapia intensiva, ma respira autonomamente. Contiamo di trasferirla fra qualche giorno in reparto. Entrambi sono arrivati con una grave polmonite bilaterale da coronavirus e sono stati sottoposti a ventilazione meccanica".

Dopo il 78enne di Vo' Euganeo, arriva anche la seconda vittima italiana del Coronavirus. Si tratta di una donna residente in Lombardia, presumibilmente collegata ai “casi madre” di Codogno. Sale anche il numero dei contagiati italiani: sono 31 (27 in Lombardia, 3 nel Veneto e 1 nel Lazio, un ricercatore emiliano che sarebbe già guarito). A questi vanno aggiunti anche i due cinesi arrivati da Wuhan e ricoverati all'Ospedale Spallanzani di Roma, il famoso primo caso di Coronavirus in Italia. Intanto il “paziente uno”, 38enne di Codogno, risulta in gravissime condizioni. L'ultimo infetto è invece un 67enne di Dolo, ricoverato in rianimazione a Padova. Il governatore del Veneto Zaia ha dichiarato “negativi i primi 200 tamponi” sulle persone messe in isolamento a seguito del caso di Codogno, mentre si registra un caso sospetto a Ostia. Nel Salernitano una buona notizia: i test effettuati su dei possibili contagiati sono risultati negativi. Ma Gianni Rezza, infettologo dell'Iss, ha dichiarato: "Ci aspettiamo focolai di coronavirus anche in altre zone d’Italia. Occorrerà individuarli immediatamente e circoscriverli". Va riportato anche che questa mattina è atterrato a Pratica di Mare il velivolo dell'Aeronautica militare che trasportava i 19 italiani provenienti dal Giappone. Verranno tutti visitati e poi trasferiti presso il Centro Sportivo dell'Esercito della Cecchignola.

