Coronavirus, Simeone rinvia gli allenamenti: Atletico Madrid fermo due settimane

Anche l'Atletico Madrid si ferma per il coronavirus. A causa del nuovo scenario in Spagna dopo la dichiarazione dello stato di emergenza proclamato del governo e le raccomandazioni formulate dalle varie autorità, il club di Liga ha deciso di sospendere le sessioni di allenamento delle prime squadre maschili e femminili nelle prossime due settimane. Giocatori e membri dello staff tecnico resteranno a casa rispettando le regole indicate per prevenire la diffusione del virus.

