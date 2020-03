Coronavirus / Spagna in ginocchio, in Francia muore l'ex ministro di Sarkozy. Boris Johnson lancia l'allarme

Coronavirus, Spagna in ginocchio. Il paese iberico ha registeato 838 morti nelle ultime 24 ore. Sono già 6.528 i morti nel Paese con 78.797 contagi totali, 4.907 persone in terapia intensiva, e oltre 43.000 ricoveri. Il premier inglese Boris Johnson usa proprio la Spagna per far capire agli abitanti del Regno Unito che la situazione potrebbe evolvere in maniera drammatica anche oltremanica: "Andrà peggio del previsto". Sgomento in Francia dove a causa del Coronavirus ha perso la vita l'ex ministro di Sarkozy, Patrick Devedjian, 75 anni, attuale presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine. È morto in ospedale a Nanterre, dove era stato ricoverato mercoledì.

