Coronavirus, Speranza: "Seconda ondata possibile, sbagliato rischiare"

Piano piano l'Italia sta tornando alla normalità dopo mesi resi difficili dall'emergenza Coronavirus, ma non bisogna commettere l'errore di pensare che tutto sia completamente passato. Ancora non si può escludere una nuova ondata del virus e per questo bisogna ancora rispettare le misure preventive ancora in vigore.

Il Ministro della Salute Speranza è intervenuto su Rai 3 per mettere in guardia la popolazione: "La comunità scientifica non esclude la possibilità di una nuova ondata. Noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare gli assembramenti e lavare le mani. È anche necessario rafforzare il Servizio sanitario nazionale, sul quale negli ultimi cinque mesi abbiamo investito più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio. Abbiamo vissuto dei mesi difficili e non possiamo ancora rimuovere le restrizioni. Sarebbe sbagliato correre dei rischi che non ci possiamo permettere. La cautela in più è condivisa dalla comunità scientifica e ci permette di superare queste settimane".