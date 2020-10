Coronavirus, un giocatore della Svizzera positivo in ritiro

Non solo i club, ora anche le nazionali hanno problemi a causa del Coronavirus. Durante i controlli effettuati in ritiro, la Svizzera ha trovato un positivo al virus pandemico: si tratta di Xherdan Shaqiri. Il giocatore del Liverpool, in accordo con le autorità sanitarie, è già in isolamento. Se i casi dovessero aumentare, la Nations League potrebbe risentirne. Gli Europei, al momento, non sono assolutamente in pericolo.