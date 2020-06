Coronavirus/Inghilterra, positivo Mbeumo del Brentford in Championship

Nuovo caso di positività al Coronavirus in Inghilterra: si tratterebbe di Bryan Mbeumo, attaccante esterno del Brentford, club che milita in Championship. Come riportato da Sky Sports UK, sarebbe stato il tecnico della squadra Thomas Frank, a poche ore dal match da disputare in casa del Fulham, a informare la stampa. Neanche il tempo di ripartire dunque, e la partita che dovrebbe andare in scena a Craven Cottage rischia ora di essere rinviata a data da destinarsi.

