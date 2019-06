Corradi e la sua Sport4Love: l'app che dona il “passaporto del volontario"

È uno sportivo a tutto tondo, Bernardo Corradi. Ex calciatore, poi dirigente, e ora anche co-fondatore del progetto Sport4Love: una piattaforma gratuita, nata sotto il patrocinio del CONI, dedicata agli eventi sportivi e al volontariato legato al mondo dello sport. In una lunga intervista a sportup.startupitalia.eu, l'ex attaccante della Lazio ha spiegato più nel dettaglio quale sia la natura del suo progetto: “Sport4Love è una web app gratuita alla quale si accede con una registrazione semplice. I potenziali fruitori sono tutti gli appassionati di sport interessati a prendere parte ad eventi e dare un contributo allo sviluppo di attività sportive. Gli utenti una volta entrati nel sistema possono scegliere il proprio ruolo tra lover (volontario) e maker (organizzatore), andando a completare quello che è il profilo di accesso con dati, immagini, documenti. Per i lover da quel momento si va a generare il passaporto del volontario collegato ad un sistema di segnalazione degli eventi disponibili e delle posizioni ricercate. Mentre per i maker sarà possibile collegare al profilo una associazione sportiva, creare una vetrina per i propri eventi e inserire le posizioni aperte con la descrizione dei ruoli ricercati e dei benefit che vengono riconosciuti ai volontari”. Con il passaporto del volontario, si dà l'opportunità agli sportivi di poter ricostruire il proprio passato di volontario, dando nuovo valore a quelle che sono state le iniziative fatte negli anni e che, per diverse ragioni, sono andate perse.

RICONOSCIMENTO AL TEMPO DONATO ALLO SPORT: “In Italia ci sono migliaia di persone che donano ogni giorno tempo ed energie allo sport, mettendo a disposizione le proprie competenze solo per passione. Ed è una tragedia come tutti questi gesti si vadano a perdere nel tempo. Il nuovo progetto punta a dar loro un riconoscimento nel tempo grazie a un sistema di condivisione immediata e di valorizzazione anche in ambito professionale, da qui il legame con linkedin” - poi, aggiunge Corradi - “In Europa ci sono diversi Paesi che hanno un sistema di riconoscimento del ruolo e del valore del volontariato, sportivo e non, molto più avanzato del nostro. Si danno riconoscimenti in ambito accademico e scolastico e lo studente che le pratica volontariato per associazioni, eventi o altre cause viene premiato con l’esenzione da alcune prove o riceve un riconoscimento tangibile in termini di rendimento scolastico. Anche n ambito professionale le aziende internazionali apprezzano i curriculum arricchiti di attività di volontariato e li favoriscono”. Dunque, l'obiettivo di Sport4Love è quello di permettere anche in Italia il tempo donato allo sport, con ricadute positive in ambito scolastico, universitario e nel percorso professionale degli individui attivi. Nel futuro, inoltre, non è esclusa una collaborazione anche con i club: Corradi pensa in grande, il suo è un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo di intendere lo sport nel nostro paese.

LAZIO, HINTERGGER PER IL DOPO RADU

LAZIO, LE PAROLE DI RAVANELLI

TORNA ALLA HOMEPAGE