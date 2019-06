Lazio, Ravanelli incensa Lotito e Tare: poi quel paragone per Correa...

Tra gli eroi che hanno alzato lo scudetto del 2000, c'era anche Fabrizio Ravanelli. Quarantadue presenze e dieci gol con la maglia della Lazio, e un ricordo sempre positivo di Roma e dei tifosi biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Penna Bianca è tornato a parlare della squadra più antica della Capitale. Lo ha fatto in termini positivi, incensando il lavoro della dirigenza: “In questi anni Lotito e Tare hanno sempre allestito un gruppo all'altezza delle ambizioni del club, sarà ancora così. Poi anche l'anno scorso la Lazio aveva un organico da Champions League, soprattutto vedendo chi l'ha raggiunta...”. Sul mercato, dunque, Ravanelli è fiducioso. Tutto o quasi passa dalla cessione di Milinkovic, una risorsa a cui i biancocelesti dovranno rinunciare solo in caso gli venga recapitata un'offerta monstre. L'importante è che l'eventuale cessione arrivi con diverso anticipo rispetto alla chiusura del mercato, sostituire il serbo – secondo l'ex attaccante – non è facile, e richiederà del tempo. Intanto, il rinnovo di Inzaghi e il probabile arrivo di Lazzari sono due ottime risorse da cui ripartire, oltre alla conferma di quello che per Ravanelli è l'uomo in più di questa Lazio: “Correa è tra i pochi veri talenti di questo calcio, per alcuni movimenti mi ricorda Van Basten”. Un'investitura non di poco conto, quella per El Tucu. Anche l'argentino farà parte del futuro, roseo, di questa Lazio. Parola di Fabrizio Ravanelli.

LAZIO, HINTEREGGER PER IL DOPO RADU

LAZIO, MURGIA PER ARRIVARE A LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE