Corsa Champions, Bagni svela le sue quattro favorite: Atalanta esclusa

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui svela le sue favorite per un posto in Champions League per il prossimo anno. A otto giornate dalla fine del campionato, questo è il pensiero dell'ex calciatore: "Oltre Inter e Milan, anche la Juventus non resterà fuori dall'Europa che conta, quindi resta un solo posto a disposizione. Penso che il Napoli sia la squadra con maggiori chance di entrare tra le prime quattro perché ritengo che l'organico azzurro sia inferiore solo a quello di Conte".