Corsa Champions League, Kessie: "Obiettivo alla nostra portata"

Il Milan ha cambiato allenatore, Stefano Pioli infatti è il nuovo tecnico dei rossoneri. Non è un periodo facile per la squadra milanese ma Frank Kessie - ai microfoni di Milan Tv - ha spiegato che la qualificazione in Champions League è ancora un obiettivo in essere: "Abbiamo cambiato allenatore, mi dispiace ancora per Giampaolo: lo ringrazio perché ha sempre puntato su di me. Adesso è arrivato un nuovo staff, dobbiamo capire cosa vuole il nuovo mister e fare bene in campo. La Champions League è ancora alla nostra portata, ci dobbiamo provare fino alla fine come l'anno scorso".

