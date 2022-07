Coulibaly, parla l'agente: "Club di Serie B interessati. Lazio? Siamo in attesa..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di Federico Gaetano

Larsson Coulibaly, giovane centrocampista di proprietà della Lazio, è appena rientrato a Formello dopo alcuni giorni trascorsi con i "grandi" nel ritiro precampionato di Auronzo di Cadore. Christian Bosco, agente del classe '03, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Larsson è un prospetto di qualità assoluta, calcisticamente lo definirei un 'africano atipico', in quanto le sue caratteristiche prediligono tecnica, geometrie, ed acume tattico, rispetto alla forza e alla 'quantità', è molto bravo anche negli inserimenti. Siamo in attesa di confrontarci con la Lazio per capire la loro idea sul suo futuro e muoverci anche in base alle loro indicazioni. Nel contempo ho sondato alcuni club di Serie B, di cui un paio hanno mostrato un forte interessamento. Sono convinto che la cadetteria sia il campionato giusto per permettergli di mostrare tutto il suo valore”.

