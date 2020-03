Covid-19, Fontana: "Non si può tornare alla vita normale". A Bergamo full terapie intensive

In una conferenza stampa il presidente della Lombardia Fontana ha usato parole dure, dopo che il sindaco di Milano Sala aveva chiesto più rigore ai cittadini: "Non si può tornare alla vita normale, il sindaco Sala ha ragione. Milano ha bisogno di ancor più rigore. I comportamenti sono cambiati ma in maniera non ancora sufficiente. Mi lascia perplesso che per uno, due giorni si rispettano rigorosamente le norme e poi diventa tutto un pò più lasco. Non si può mollare l'attenzione né tornare a una vita normale, dobbiamo essere sempre più rigorosi, la rigorosità va implementata, non bisogna fare i furbi andando a fare la passeggiata senza motivo. E questo vale per tutta la Lombardia e ancora un pò più per Milano".

A BERGAMO - Intanto a Bergamo sono terminate le disponibilità per quanto riguarda la terapia intensiva. Tutti occupati gli 80 letti riservati ai pazienti ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. Per i malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno si farà ricorso alla rete delle terapie intensive italiane.

