Covid-19, problemi per Lipsia-Liverpool: vietato l'ingresso ai Reds in Germania

Lipsia - Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 16 marzo, non si potrà giocare in Germania. Il governo tedesco ha imposto il divieto di entrata fino al 17 febbraio a chi arriva dal Regno Unito. In giornata la polizia federale ha respinto la richiesta di un permesso speciale per i Reds e ora la palla passa al Lipsia che da squadra ospitante deve trovare una soluzione. La UEFA aspetterà fino all'8 febbraio. Le soluzioni possibili sono di giocare in campo neutro e la richiesta al Liverpool di invertire le sedi per le sfide di andate a ritorno. Senza soluzione il Lipsia perderebbe l'incontro a tavolino 0-3.

