Covid, Cassano torna negativo: "Persi sei chili in venti giorni"

Ospite nuovamente della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato della sua esperienza col Covid. L'ex attaccante, positivo al virus per più di venti giorni, è stato ricoverato al San Martino di Genova per poco più di 48 ore: in ospedale gli è stata diagnosticata una lieve polmonite. Di seguito, le parole utilizzate per raccontare le difficoltà di quei momenti: “Ho avuto due giorni di febbre, tremolii. Non sapevo cosa fare. Sono andato all’ospedale, ho fatto analisi ed era tutto perfetto, anche una tac e avevo una lieve polmonite. Sono tornato negativo questa mattina dopo venti giorni. L’abbiamo preso tutti e quattro in famiglia, adesso stiamo bene tutti. La vita riparte, con attenzione ma si va avanti. I primi quattro giorni non riuscivo neanche dormire, mille dolori alle ossa. Ho perso sei chili in venti giorni, non riuscivo a mangiare. Vacciniamoci tutti che è l’unica cosa che ci fa star bene”.

TORNA ALLA HOMEPAGE