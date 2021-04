Covid, focolaio nella Nazionale italiana: quarto giocatore positivo

Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, anche Grifo. Il Friburgo in una nota ufficiale ha comunicato la positività al Coronavirus dell'azzurro: "Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al test per il Coronavirus, a bassa concentrazione. Il giocatore è stato immediatamente messo in quarantena, e non si è presentato in ritiro. Tutti gli altri test sono risultati negativi".

