Covid, la mamma di Ronaldinho in terapia intensiva: "Pregate per noi"

Dramma familiare per Ronaldinho. La mamma dell'ex fantasista di Milan e Barcellona è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Ad annunciarlo è il brasiliano tramite un tweet in cui chiede aiuto e manda un messaggio di speranza a sua madre: "Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!". Ad ottobre anche Ronaldinho era risultato positivo al virus ed era riuscito a superare l'ostacolo. Come riportato dal "The Sun", Miguelina Eloi Assis dos Santos, mamma 71enne dell'ex Pallone d'Oro, si trova in cura presso l'ospedale Mae de Deus nella città di Porto Alegre, nel sud del Brasile.