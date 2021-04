Covid, la variante sudafricana "buca il vaccino": il caso in Piemonte

COVID ITALIA - Un poliziotto piemotese vaccinato con doppia dose di Pfizer è positivo al covid 19. L'uomo, che nelle settimane scorse si era sottoposto alle due inoculazioni di fluido immunizzante, è risultato positivo a un normale controllo per lavoro. Una doccia fredda per la campagna vaccinale o assoluta normalità? Gli esperti propendono per la seconda spiegando che si tratta della variante sudafricana che bucherebbe i vaccini, ma non farebbe sviluppare la malattia.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

CLICCA QUI PER NOTIZIE DI CRONACA E NEWS

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'ISOLA DI PAUL GASCOIGNE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.