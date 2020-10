Covid / Roma, i contagi per quartiere: Torre Angela e Centocelle davanti

Come procede il contagio a Roma da Covid-19? Negli ultimi sette giorni si sono registrati 15.712 casi totali per un totale di 3.898 nuovi positivi. Torre Angela resta il quartiere con il numero più alto di nuovi contagi: 191. Seguono Centocelle a 121, Primavalle a 118, Gordiani a 88, Don Bosco a 82 e Morena a 79. Uno dei pochi quartieri a contagi zero, Tor Sapienza, ha fatto registrare 38 nuovi positivi negli ultimi 7 giorni, il balzo più alto in avanti.