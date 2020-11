Covid / Roma, si va verso un'ulteriore stretta: ecco quali attività rischiano

NOTIZIE COVID ROMA - Roma e il Lazio continuano a essere zone gialle. Nonostante i tanti casi, la Capitale e la Regione per ora sono escluse dalle misure più restrittive destinate ad altre parti d'Italia. Come sottolinea Romatoday, il Questore di Roma, però, potrebbe decidere di dare un'ulteriore stretta per evitare assembramenti e scene simili a quelle di domenica scorsa. Oltre ai centri commerciali, infatti, la Questura dovrebbe prevedere la chiusura nei giorni prefestivi e festivi di tutte le grandi strutture, dai 2500 metri quadri in su, eccezion fatta per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari. In pratica, per capirci, si punta a chiudere store come Ikea, Decathlon e simili, dove la calca può diventare fonte di contagio. Stessa sorte per i mercati a cominciare per Porta Portese, escludendo quelli di vendita generi alimentari. Nell'ordinanza si ricorderà a tutti di prestare la massima attenzione in particolare a tutti coloro i quali rimarranno aperti per prevenire ogni rischio e tutelare gli utenti.