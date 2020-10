Covid / Sport, il Viminale: "Sport di contatto, non ci si può allenare da soli"

Non si può correre ed allenarsi in solitaria con un pallone. A specificarlo una nota del Viminale che ha ripreso l'ultimo Dpcm: “Per gli sport di contatto, vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente DPCM, ma altresì tutte le attività connesse praticate a livello dilettantistico di base, sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale”.