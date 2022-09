Cremonese, Alvini: “Sarri fonte d'ispirazione. Ecco chi arginerà Milinkovic"

TUTTOmercatoWEB.com

Domani la Lazio affronterà la Cremonese in trasferta, la sfida è in programma alle 15 presso lo Stadio Giovanni Zini. Alla vigilia del match, in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Alvini. Queste le parole del tecnico dei grigiorossi: “È piacevole affrontare la Lazio per tutti, ma personalmente giocare contro Maurizio è un piacere. Lo considero un grande allenatore, un amico perché andavo spesso a vedere i suoi allenamenti e giocare una partita di Serie A è sicuramente piacevole. Giocarci contro mi fa piacere, sia perché la Cremo può affrontare la Lazio sia perché personalmente potrò stringergli la mano. Per me lui è stata fonte di apprendimento, ho passato tanti pomeriggi a studiarlo negli anni”

SCONFITTA IN EUROPA LEAGUE - “Si ci saranno ripercussioni? Quando in rosa hai grandissimi campioni, una grande squadra abituata a giocare due competizioni non credo possano esserci ripercussioni. Certi giocatori sono abituati, come ho letto da diverse parti so che reagiranno. I grandi giocatori che hanno in rosa possono invertire la tendenza. Prima di giovedì si parlava molto bene della Lazio, la sconfitta in Danimarca è stata difficile, ma va ricordato che l'anno scorso sono arrivati quinti e hanno fatto grandi acquisti per raggiungere la Champions”

PREPARAZIONE - “Abbiamo fatto due mesi e mezzo di lavoro importanti, costruendo qualcosa e partendo per un viaggio. In questo periodo siamo passati in Coppa, ci sono state sconfitte particolari e risultati importanti come i pareggi. Dopo due mesi e mezzo di lavoro importante è bello che la Cremonese abbia una sua identità e sarebbe bellissimo chiudere il ciclo con una vittoria. Lavoreremo per fare il massimo”

TREQUARTI - “Dubbi? In queste partite abbiamo giocato sia con il vertice basso che con quello alto, o con la difesa a tre o a quattro. Sicuramente la Cremo si può adattare a situazioni dinamiche della partita. Domani vediamo se giocare con un vertice basso a protezione o con uno più alto a rompere la loro fonte di gioco. Devo valutare e deciderò domattina. Ho la possibilità di scegliere e sono convinto che chiunque scenderà in campo darà il massimo”

MILINKOVIC - “È un calciatore straordinario, come altri di qualità che ha la Lazio. Noi lì possiamo contrapporre la fisicità di Meité, Escalante e anche Ascacibar, che nello stretto è dinamico. Potrebbe essere Meité a contrapporlo, è un duello che vedremo domani"

ASSENTI - “Castagnetti non si è mai allenato in gruppo e non ci sarà. Nemmeno Carnesecchi verrà con noi"

