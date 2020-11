Crotone - Lazio, Condò: "Parolo il migliore. Ora la panchina arricchisce la squadra"

La Lazio ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al colpo di testa di Immobile servito magistralmente da Parolo. Durante l'intervallo Paolo Condò a Sky Sport ha speso parole al miele per il centrocampista: "Parolo secondo me è stato il migliore tra i suoi. La Lazio solo così può restare nell'alta classifica e migliorare ulteriormente: aggiungendo ai primi undici, che sappiamo essere di valore assoluto, anche quei giocatori che noi consideriamo secondari. Ogni qualvolta facciamo una radiografia della panchina laziale diciamo sia corta, oggi Parolo ti dice che la panchina può anche arricchire una squadra e non soltanto impoverirla una volta che il titolare (Milinkovic, ndr) è fuori".