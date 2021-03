Crotone, Ursino avverte: "Contro la Lazio ce la giocheremo"

Il Crotone non è in una posizione di classifica comoda, ma l'arrivo di Serse Cosmi in panchina ha portato una ventata di aria fresca che ha aiutato a conquistare tre punti fondamentali contro il Torino. La salvezza non è utopia e lo ha ammesso il ds Giuseppe Ursino parlando a TuttomercatoWeb.com del prossimo incontro di campionato contro la Lazio: "Già una volta è successo un miracolo che poi non lo era. Ci crediamo tutti. Poi quello che succederà non lo so, conta fare sempre bene partita dopo partita. E la Lazio è una delle più forti. Ma ce la giocheremo. In una settimana non si può ancora vedere la mano del mister, che come ha detto sta cercando di migliorare il lavoro di Stroppa. Oggi pensiamo a giocare partita dopo partita. Rinnovo? Se si avvera qualcosa di importante vedremo. Ho visto un allenatore motivato, che vuole ottenere un grande risultato. Poi il contratto non ha nessuna importanza”.