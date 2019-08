D'Amico: "Il Derby alla 2ª giornata è un'incognita. Vedo meglio la Lazio"

Settimana di derby, ergo, settimana di fibrillante attesa. Come di consueto, questo Lazio - Roma è già finito sulla bocca di tutti, addetti ai lavori e non. Non poteva mancare anche un rapido giudizio del grande ex biancoceleste Vincenzo D'Amico, che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Questo derby è un'incognita, perché arriva troppo presto. In questo momento sembra più forte la Lazio, ma sono due squadre che devono ancora carburare. Lo vedremo strada facendo. Ci sono un paio di giocatori nella Roma che mi piacciono moltissimo: le ruberei Lorenzo Pellegrini per portarlo alla Lazio: un giocatore che non prende tanto l'occhio, ma che è importantissimo. Lo toglierei ai giallorossi per il derby".

