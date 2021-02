Dalla Cina alla Russia: i paesi in cui il mercato è ancora aperto

Anche questa sessione di mercato è ufficialmente giunta al termine. Alle ore 20:00 si sono chiuse le porte anche sulla finestra invernale che era iniziata il 4 gennaio. Non solo in Italia, mercato chiuso anche in Germania (gong alle 18:00), e in Olanda. Già chiuso da qualche giorno in Turchia (28 gennaio) mentre in Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo ci sarà tempo fino alle 24:00 di questa sera. Ci sono però altri campionati in cui si potrà operare per più tempo: in Argentina infatti il mercato sarà aperto fino al 19 febbraio, in Cina fino al 26 e in Russia fino al 22. In Brasile invece partirà il 1 marzo e rimarrà aperto fino al 23 maggio così come in USA che darà il via il 21 maggio.

La lista completa:

Serie A (Italia): 1 febbraio, ore 20

Premier League (Inghilterra): 1 febbraio, ore 24

Bundesliga (Germania): 1 febbraio, ore 18

Liga (Spagna): 1 febbraio, ore 24

Ligue 1 (Francia): 1 febbraio, ore 24

Eredivisie (Olanda): 1 febbraio, ore 20

Liga NOS (Portogallo): 1 febbraio, ore 24

Süper Lig (Turchia): 28 gennaio (ore 20)

Argentina: dal 20 gennaio al 19 febbraio

Brasile: dal 1 marzo al 23 maggio

Cina: fino al 26 febbraio

Russia: fino al 22 febbraio

MLS: da maggio 2021

