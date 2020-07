Dalla Francia al Brasile: la stampa estera celebra il ritorno della Lazio in Champions - GALLERY

Sono serviti tredici anni di attesa, ma la gioia in casa Lazio per essere finalmente tornati in Champions è incontenibile. Con i tre punti conquistati ieri all'Olimpico, la squadra di Inzaghi ha reso matematico il quarto posto, mettendo praticamente in cassaforte la propria partecipazione alla massima competizione europea. Al triplice fischio dell'arbitro sono scattati i festeggiamenti, il ringraziamento ai tifosi che non hanno potuto gioire dalle tribune dello stadio, le foto pubblicate sui social per immortalare un momento storico. Un traguardo che è stato celebrato ovviamente anche sui giornali. Italiani e non. Dal Brasile alla Spagna, portali sportivi e quotidiani cartacei e online hanno ripreso il trionfo biancoceleste, il ritorno del club nell'Europa dei grandi e il sorpasso di Ciro Immobile ai danni di Cristiano Ronaldo nella classifica cannonieri della Serie A. Di seguito, i titoli di questi articoli che stanno facendo, letteralmente, il giro del mondo:

