Dalla Germania: “Mancini ha rifiutato la panchina del Manchester United”

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania. Come riporta la Bild, il Manchester United, dopo l'esonero di Solskjaer, avrebbe proposto a Roberto Mancini di diventare il nuovo allenatore. Secco no da parte del ct della Nazionale che, dopo la convincente vittoria di Euro 2020, vuole condurre gli Azzurri anche ai Mondiali in Qatar. I Red Devils sognavano di portare a Old Trafford l'ex allenatore di Inter e Zenit che, tra l'altro, ha già allenato in passato l'altra squadra di Manchester, il City. Per il momento lo United andrà avanti con Carrick come allenatore ad interim ma continuano i casting per il nuovo ruolo in panchina. I nomi più caldi negli ultimi giorni sono quelli di Pochetino, Valverde, Rudi García e Zidane.