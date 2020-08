Damiano Er Faina: "David Silva? Non facciamone un dramma. Pensate ad Acerbi..."

Si è chiuso il caso David Silva, il giocatore ha scelto di non firmare con la Lazio e si è unito alle fila della Real Sociedad. Sul proprio profilo Instagram, Damiano "Er Faina" ha commentato l'accaduto: "Mi giungono notizie certe sul caso David Silva. Il giocatore aveva già il contratto in mano, quindi significa che era praticamente fatta. Il suo entourage ha chiamato la Lazio di sera per dire che non sarebbe venuto a Roma e ha firmato alle 23 con il Real Sociedad. I problemi familiari sono un'invenzione, il motivo reale è stata la volontà della moglie. Peccato, però non se ne può fare un dramma. Ricordo che Acerbi è venuto da solo con il treno, e guardate ora chi è: un fenomeno. A volte sbagliamo noi tifosi”.

