Dazn prepara la rivoluzione per le gare di Serie A: ecco cosa cambia

Dazn prepara la rivoluzione per le gare di Serie A. Lo scrive il sito DDAY.it, spiegando che preso avverrà un importante, quanto atteso, miglioramento qualitativo delle trasmissioni da parte della piattaforma di sport in streaming. Aumenterà, in altre parole, la risoluzione della messa in onda. Dazn si appresta a passare alla cosiddetta "fase 2", che prevede l'aggiunta del profilo di streaming in risoluzione Full HD. Fino a questo momento la qualità diffusa da Dazn era infatti un 720p da 6,6 mbit/sec. Si trattava, tuttavia, di una sorta di passo indietro rispetto alla diffusione del nostro campionato via satellite disponibile fino alla scorsa stagione. Il miglioramento, se non ci saranno problemi di ordine tecnico, arriverà nella seconda metà di novembre, al più tardi in occasione del weekend del 26/28 novembre.

