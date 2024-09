De Cosmi: "Contro il Verona servirà la migliore Lazio". E su Castrovilli...

Saranno Lazio e Verona a chiudere la 4ª giornata del campionato di Serie A con il match di lunedì 16 settembre in programma allo stadio Olimpico. In vista della sfida ecco le parole di Roberto De Cosmi ai microfoni di Radiosei: "La Lazio affronterà un Verona in salute che corre molto. Servirà la migliore versione della Lazio, sono pericolosi quando vanno in transizione dopo essersi difesa, hanno molti giocatori che riempiono l’area. Sicuramente Baroni ripartirà dagli aspetti tattici di Lazio-Milan. Dia e Castellanos hanno dimostrato di integrarsi bene, poi c’è un elemento come Castrovilli che potrà essere sganciato in corso d’opera dando quella qualità di cui c’è bisogno. La scelta di estrometterlo dalla lista Uefa è stata più conservativa che restrittiva. Quando incontri questo tipo di squadre non è mai facile, sicuramente le difficoltà ci saranno. Serviranno pazienza, mentalità ed organizzazione in entrambe le fasi di gioco".