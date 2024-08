De Rossi allarmato: "Una Roma senza Dybala mi spaventerebbe"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra Cagliari e Roma, De Rossi - chiamato a esprimersi nuovamente sull'eventuale addio di Dybala - ha spiegato: "Non tornerò più su questa storia, mi spaventerebbe una Roma senza Paulo senza altri sostituti che possono arrivare in caso di addio. La squadra numericamente è a posto, se qualcuno andasse via ma riuscissimo a sostituirlo con giocatori funzionali e forti si andrà avanti con i giocatori che arriveranno".

