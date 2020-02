Del Piero: "Mi auguro la Juventus vinca qualcosa, ma anche Lazio e Inter"

Champions League alla Juventus, Europa League all'Inter e Scudetto alla Lazio. I tifosi biancocelesti firmerebbero fin da ora, come forse anche quelli bianconeri e nerazzurri, ma non sarebbero i soli. Ai microfoni di Tiki Taka è un certo Alex Del Piero a lanciare l'ipotesi: "Il campionato è molto bello. C'è grande attesa per come andrà a finire. Ci auguriamo che la Juventus vinca qualcosa, come che lo vinca l'Inter e la Lazio, così tutti sarebbero contenti".

