Derby, Boniek: "Su Inzaghi più pressione. Alla Roma manca qualcosa"

Pochi giorni a Lazio - Roma, e molti addetti ai lavori ed ex calciatori dicono la loro su quello che potrebbe essere il derby. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha espresso la sua anche Zibì Boniek, ex giallorosso e oggi numero uno della Federazione polacca: "Psicologicamente stanno bene entrambe le squadre, ma forse su Inzaghi c'è più pressione ". Con l'Inter la Roma ha reagito ma per Boniek non basta: "Dimostrazione di forza con i nerazzurri, ma manca qualcosa per battere una big ".

Lazio, Inzaghi si affida alla coppia Caicedo-Immobile per il derby

Lazio - Roma, probabili formazioni: dubbio Luiz Felipe, Caicedo si ricandida titolare

TORNA ALLA HOME PAGE